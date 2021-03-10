Сколько безработных?

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на рынок труда. Сначала количество безработных в Северной столице выросло. Ситуация не была критичной, но она ухудшилась. Например, в конце лета в Петербурге было 109 тыс. безработных. Данный период считался пиковым.

Однако потом в этой сфере наступило улучшение. Сейчас рынок труда постепенно восстанавливается. Поэтому безработных становится меньше. По данным городского комитета по труду, на сегодняшний день в Петербурге 74 тыс. безработных. При этом в городе имеется 38 тыс. вакансий.

«Питерец.ру» отмечает, что город постепенно приходит в себя. Мы видим улучшения, которые наблюдаются в сфере занятости населения. Люди, которые потеряли работу во время пандемии, находят другую.