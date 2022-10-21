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Питерец.ру » Экономика » СПбГМТУ один из лидеров в разработке отечественного ПО

СПбГМТУ один из лидеров в разработке отечественного ПО

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПБГМТУ
СПбГМТУ один из лидеров в разработке отечественного ПО

Программное обеспечение, разработанное Морским техническим университетом, было одним из первых включено в общероссийский маркет плейс отечественного программного обеспечения.

«Мы вошли в первую тысячу программных продуктов, которые доступны для государственных и негосударственных учреждений Российской Федерации» - подчеркивает начальник управления информационных технологий Корабелки Андрей Куркин.

Корабелка с гордостью сообщает, что это полностью российская разработка. Текущий продукт включает в себя уже более 850 модулей по основным видам деятельности  университета.  Программное обеспечение СПбГМТУ внедрено в трех вузах,  в ряде медицинских учреждений и на производствах. Заключены контракты на поставку информационной системы управления в другие регионы РФ.

Источник: СПбГМТУ
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