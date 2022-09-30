Валютные ограничения продлили

«Питерец.ру» отмечает, что сегодня должен был заканчиваться срок ограничений на выдачу валюты. Однако в ЦБ РФ решили продлить эти меры еще на полгода. Так что действующий ныне режим будет действовать до 31 марта следующего года.

Снимать валюту могут только те граждане, которые пополнили этот счет до 9 марта 2022 года. Снимать же можно не более 10 тыс. долларов или евро. Остальные средства будут доступны только в рублях.

Что касается переводов, то россияне и граждане из дружественных нам стран могут переводить на зарубежные счета до 1 млн руб. Для валюты установлено ограничение в размере 10 тыс. долларов или евро.

ЦБ РФ делает все возможное, чтобы защитить нашу экономику и национальную валюту. Для этого вводятся определенные ограничения.