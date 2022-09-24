Доллар обрушит сам себя

Российские эксперты не раз подчеркивали, что доллар и евро начинают утрачивать свои позиции. Мы это видим исходя из ситуации, которая возникает в экономике. Россия укрепляется, США и Европа негодуют.

Но начинают прозревать даже западные аналитики. Например, экономист Джеймс Рикардс заявил, что санкции Соединенных Штатов бьют по доллару. В качестве аргумента он приводит возможные последствия от создания альтернативной платежной системы.

Когда российские банки были отключены от SWIFT, РФ и КНР стали разрабатывать свою платежную систему. Расчеты в ней будут проводиться в рублях и юанях. Это повысит ценность российской и китайской валюты, а также станет поводом для привлечения новых партнеров. В результате будет дан мощный старт по вытеснению доллара.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Почему столь очевидные вещи, которые хорошо понятны петербургским, московским и другим российским экспертам, а также некоторым зарубежным аналитикам, не учитываются властями Запада?» Или туда сейчас отбирают по принципу «тупой и еще тупее»?!