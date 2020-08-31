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Питерец.ру » Экономика » Что же рубль?

Что же рубль?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nstarikov.ru
Как будет вести себя российская валюта?

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты поделились мнением относительно перспектив российской валюты. По словам аналитиков Bloomberg, рубль может вполне вернуться к отметке 70 руб. за доллар. Это произойдет, если ситуация не ухудшится из-за геополитического фактора.

В Schroder Investment считают, что риск санкций со стороны Запада из-за ситуации Белоруссии сохраняется. Однако такой сценарий выглядит маловероятным. Россия вряд ли пойдет по пути прямого вмешательства в Белоруссию. Соединенные Штаты же больше заняты сейчас предвыборной кампанией, так что им не до санкций. В Citigroup и Sova Capital считают, что рубль недооценен. Так что его укрепление возможно.

Интересно, что российские аналитики не проявляют оптимистичность в этом вопросе. По словам экспертов из РФ, рубль продолжит падение до уровня 76-77 руб. за доллар. Если говорить о потенциале укрепления, то российская валюта может зафиксироваться на уровне 74,5 руб. за доллар и 88,3 руб. за евро.

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