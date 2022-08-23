Евро обновил минимум

Европейская и американская валюты продолжают слабеть на фоне ситуации в мире. Но больше всего кризис бьет по Европе. В результате их валюта теряет позиции по отношению к доллару.

Так впервые за 20 лет евро опустился ниже отметки в 0,9952 $. Во время евро падал еще сильнее, но потом курс установился на приведенном выше уровне. В этом нет ничего удивительного, поскольку больше всего от санкций против России страдает именно ЕС.

«Питерец.ру» отмечает, что позиции доллара и евро сильно пошатнулись весной этого года. Попытки разрушить российскую экономику обернулись плачевными результатами для Соединенных Штатов и их европейских союзников.

Аналитики предрекают очередное падение доллара. Репутация американской валюты ухудшилась. Некоторые страны начинают сокращать объем операций в долларах.