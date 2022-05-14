Чем вызвано падение евро

Курс единой европейской валюты за последний месяц серьезно упал. Аналитик Артем Тузов назван причины этого явления. По словам специалиста, нужно обратить внимание на три момента.

Во-первых, резко сократился объем поставок европейских товаров в Россию. Доля импорта из ЕС снизилась на 50%. Во-вторых, более 20 стран стали платить за российский газ рублями. В-третьих, на мировом валютном рынке сильно сместился баланс спроса и предложения.

«Питерец.ру» отмечает, что евро упал ниже 66 руб. Европейская валюта может подешеветь еще сильнее. Естественно, это все произошло на фоне геополитического конфликта и недружественной политики ЕС в отношении России. Только вот санкции ЕС больше ударили по самим европейцам.