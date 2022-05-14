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Питерец.ру » Экономика » Чем вызвано падение евро

Чем вызвано падение евро

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Аналитик объяснил, почему серьезно упал евро

Курс единой европейской валюты за последний месяц серьезно упал. Аналитик Артем Тузов назван причины этого явления. По словам специалиста, нужно обратить внимание на три момента.

Во-первых, резко сократился объем поставок европейских товаров в Россию. Доля импорта из ЕС снизилась на 50%. Во-вторых, более 20 стран стали платить за российский газ рублями. В-третьих, на мировом валютном рынке сильно сместился баланс спроса и предложения.

«Питерец.ру» отмечает, что евро упал ниже 66 руб. Европейская валюта может подешеветь еще сильнее. Естественно, это все произошло на фоне геополитического конфликта и недружественной политики ЕС в отношении России. Только вот санкции ЕС больше ударили по самим европейцам.

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