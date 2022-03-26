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Питерец.ру » Экономика » Экономист об отказе от доллара

Экономист об отказе от доллара

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
aif.ru
Петербургский профессор высказалась о возможности отказа от доллара

В последнее время поднимается тема возможного отказа от доллара в качестве мировой валюты. Ситуацию прокомментировала петербургский экономист Юлия Вымятнина. По ее мнению, в ближайшее время от доллара отказываться не будут.

Вокруг американской создана большая инфраструктура. Изменить ее в один миг не получится. К тому же Соединенные Штаты обладают мощнейшим финансовым рынком. Там самое большое количество инструментов, а инвесторы ему доверяют. Пока доверие будет оставаться на таком же высоком уровне, позиции доллару останутся прочными. Эта валюта будет наиболее используемой. Вымятнина считает, что возможен лишь постепенный уход от доллара при расчетах. Однако массового отказа от американской валюты не ожидается.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас высказываются различные точки зрения относительно дальнейшей судьбы американской валюты. Некоторые мнения являются диаметрально противоположными.

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