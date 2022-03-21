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Питерец.ру » Экономика » С долларом попрощаются

С долларом попрощаются

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63
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Эксперт уверен, что в мире могут отказаться от американской валюты

Эксперт Егор Клопенко считает, что многие страны решат отказаться от американских ценных бумаг и доллара. Причем данная тенденция может начаться уже в 2022 году. Поводом для этого является растущий госдолг США, а также блокировка резервов РФ на сумму 300 млрд $.

Это показывает, что средства третьих стран не находятся под надежной защитой. Соединенные Штаты фактически расписались в политическом дефолте. После этого многие государства начнут отказываться от бумаг США и переходить на расчеты в национальных валютах. Что касается России, то мы в результате отказа от доллара можем даже выиграть. Этому поспособствует лопнувший американский пузырь.

«Питерец.ру» считает, что перспективы отказа от американской валюты вполне реальная. Однако некоторые страны могут побояться пойти на такой шаг. Так что посмотрим, насколько верным окажется прогноз Клопенко.

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