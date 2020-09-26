Садоводства без коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что садоводства Ленинградской области оказались неким спасательным кругом в период пандемии коронавируса. Глава петербургского управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях заявил, что в садоводствах области не было вспышек коронавируса.

В немалой степени это обусловлено отсутствием контактов с соседями. Люди выходили из садового домика и оказывались на своем участке. В результате никто никого не заражал. В этом плане окружающие условия садоводств предотвратили распространение этого вируса.

Нельзя сказать, что его в садах не было вообще. Однако вспышки как таковые все же отсутствовали. Это показывает, что пребывание на свежем воздухе – достаточно полезное занятие.