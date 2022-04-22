Россельхознадзор на экспорт отправил более 85 тонн зерновых хлопьев

За первую неделю апреля в Санкт-Петербурге Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора было оформлено 17 фитосанитарных сертификатов на экспорт 85,5 тонн овсяных, гречневых, рисовых и других хлопьев из различных зерновых культур в Республики Грузию, Беларусь, Абхазия, Казахстан, а также Болгарию и Донецкую Народную Республику.

Партии продуктов переработки зерна, произведённые петербургскими предприятиями, соответствовали всем карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров.

После оформления документов на экспорт более 85 тонн хлопьев были направлены в адреса грузополучателей.