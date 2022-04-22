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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор на экспорт отправил более 85 тонн зерновых хлопьев

Россельхознадзор на экспорт отправил более 85 тонн зерновых хлопьев

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
За первую неделю апреля Управлением Россельхознадзора в Петербурге на экспорт отправлено более 85 тонн зерновых хлопьев

За первую неделю апреля в Санкт-Петербурге Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора было оформлено 17 фитосанитарных сертификатов на экспорт 85,5 тонн овсяных, гречневых, рисовых и других хлопьев из различных зерновых культур в Республики Грузию, Беларусь, Абхазия, Казахстан, а также Болгарию и Донецкую Народную Республику.

Партии продуктов переработки зерна, произведённые петербургскими предприятиями, соответствовали всем карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров.

После оформления документов на экспорт более 85 тонн хлопьев были направлены в адреса грузополучателей.

Источник: Россельхознадзор
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