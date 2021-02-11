В Петербурге Россельхознадзор изъял и уничтожил более тонны польских груш

В Санкт-Петербурге должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был проведён рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

По результатам проведения контрольно-надзорного мероприятия государственные инспекторы ведомства на одном из складов Северной столицы обнаружили более одной тонны груш, на упаковках которых были выявлены срывы маркировочных этикеток. На оставшейся части маркировки в качестве страны происхождения фруктов была указана Польша, а страны-импортёра – Республика Беларусь. Также на деревянном транспортировочном паллете была выявлена польская маркировка.

Фитосанитарный сертификат и другие документы, устанавливающие происхождение и подтверждающие безопасность и качество груш, представлены не были.

Подкарантинная продукция изъята из оборота и уничтожена в Ленинградской области механическим способом.