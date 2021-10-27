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Питерец.ру » Экономика » Бизнес поддержат

Бизнес поддержат

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Депутат заявил о федеральной поддержке бизнеса

Введенные ограничения заметно ударят по бизнесу. Компании и индивидуальные предприниматели несут потери в таких условиях. Особенно это характерно для некоторых сфер. Логично, что в данной ситуации бизнесу придется преодолевать серьезные проблемы.

Депутат Госдумы Михаил Романов подчеркнул, что федеральные власти не оставят бизнесменов без поддержки. Программы компенсации уже предусмотрены, эта тема продолжает обсуждаться. Так что бизнесу окажут помощь. Это может быть рассрочка по налогам и аренде. Такие меры справедливы, поскольку за 2 года коронавирус никуда не ушел.

«Питерец.ру» считает, что предоставление рассрочек – это недостаточная мера. Лучше бы оказали помощь в виде денежной компенсации. Так что меры поддержки должны быть эффективными не только на словах, но и в реальности. Если уж власти заговорили о помощи бизнесу, то ее нужно оказать.

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