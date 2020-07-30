Льготные кредиты

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице происходит активная реализация льготных кредитных программ. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса было выдано 5526 кредитов на общую сумму более 8 млрд. руб. Они выданы по ставке 2% годовых, что является серьезной поддержкой для бизнеса.

Также в Петербурге продолжают выдавать льготные ипотечные кредиты. Такими программами воспользовались уже 10 тыс. семей. Общая сумма льготных ипотечных кредитов, выданных в настоящий момент, составила 32 млрд. руб.

Власти предпринимают определенные усилия, чтобы оказать поддержку гражданам на фоне пандемии коронавируса. Льготное кредитование – важное направление, ставшее особенно актуальным в нынешних реалиях.