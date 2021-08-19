Общепит пострадал

Пандемия оказала негативное влияние на бизнес. Особенно пострадали некоторые сферы. Очень серьезные потери понесли заведения общепита. Например, в крупных городах закрылось около трети кафе и ресторанов. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в Москве и Петербурге перестало работать около 30% таких заведений.

Особенно тяжело было в первую волну пандемии, когда власти прибегли к локдауну. Некоторые предприниматели не смогли справиться с такой ситуацией и были вынуждены уйти с рынка. После снятия ограничений многие заведения не смогли вернуться к прежней работе.

В дальнейшем стало немного полегче. Отсутствие локдауна положительно сказалось на бизнесе. Снижение страховых взносов и сокращение проверок тоже оказало свое влияние. Бизнесу было проще пережить вторую волну пандемии.

«Питерец.ру» отмечает, что бизнесу была оказана поддержка от государства. Но во многих случаях этого было недостаточно. Кому-то пришлось оставить свое дело, поскольку потери оказались колоссальными.