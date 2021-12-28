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Питерец.ру » Экономика » Что с экономикой Петербурга

Что с экономикой Петербурга

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
Беглов рассказал, чего удалось достичь в этом году

Глава города Александр Беглов подвел итоги уходящего года. Градоначальник рассказал, каких целей удалось достичь в этот период. В 2021 году в 4 раза сократился уровень безработицы. Это произошло благодаря открытию новых предприятий и производственных линий.

Большую поддержку оказал президент, за счет чего получилось запустить ряд крупных проектов. Это строительство скоростной магистрали, развитие транспортного узла, а также модернизация Кронштадта. Еще городское правительство приняло очередной комплекс мер в поддержку бизнеса. На помощь предприятиям выделено 16 млрд руб.

«Питерец.ру» считает, что правительству удалось достичь хороших результатов в 2021 году. Однако некоторые цифры выглядят слишком оптимистичными. Радоваться о серьезном сокращении безработицы нужно в контексте ее повышения в 2020 году. Так что здесь уместнее говорить о преодолении последствий пандемии, а не каком-то внезапном скачке.

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