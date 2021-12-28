Что с экономикой Петербурга

Глава города Александр Беглов подвел итоги уходящего года. Градоначальник рассказал, каких целей удалось достичь в этот период. В 2021 году в 4 раза сократился уровень безработицы. Это произошло благодаря открытию новых предприятий и производственных линий.

Большую поддержку оказал президент, за счет чего получилось запустить ряд крупных проектов. Это строительство скоростной магистрали, развитие транспортного узла, а также модернизация Кронштадта. Еще городское правительство приняло очередной комплекс мер в поддержку бизнеса. На помощь предприятиям выделено 16 млрд руб.

«Питерец.ру» считает, что правительству удалось достичь хороших результатов в 2021 году. Однако некоторые цифры выглядят слишком оптимистичными. Радоваться о серьезном сокращении безработицы нужно в контексте ее повышения в 2020 году. Так что здесь уместнее говорить о преодолении последствий пандемии, а не каком-то внезапном скачке.