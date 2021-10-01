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Питерец.ру » Экономика » Что с дефицитом бюджета?

Что с дефицитом бюджета?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Дефицит городского бюджета заметно сократился

Ситуация с пандемией серьезно ударила по экономике Петербурга. Из-за этого увеличился дефицит бюджета. Но городские власти бросили силы на нормализацию ситуации, в результате удалось добиться положительных результатов.

По словам Александра Беглова, дефицит бюджета снизился в 25 раз. Данных показателей получилось достичь, благодаря росту финансирования соцпрограмм. Большую роль сыграли эффективные меры поддержки экономики. Городу удалось поспособствовать сохранению рабочих мест. Это особенно важно для нормальной работы промышленных и строительных предприятий, ведь поступления от них заметно обогатили городскую казну.

Доходная часть бюджета увеличится на 130,8 млрд руб. При этом 113 млрд руб. составляют собственные доходы Северной столицы. Эта сумма складывается в том числе из налогов. «Питерец.ру» считает, что экономика города в целом находится в хорошем состоянии.

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