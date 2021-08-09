Глава Петербурга о поездке в Москву

«Питерец.ру» отмечает, что губернатор Беглов активно пользуется социальной сетью «ВКонтакте». На своей страничке он сообщает о важных решениях и отвечает на вопросы граждан. Александр Дмитриевич использует интернет как один из инструментов своей работы. Например, сейчас он рассказал поездке в Москву.

На прошлой неделе Беглову пришлось решать множество важных вопросов. В Москве он провел несколько встреч с руководителями различных ведомств. В Министерстве транспорта глава Петербурге обсудил вопрос соответствующей инфраструктуры.

В Минфине Беглова интересовала тема финансирования для строительства новых дорог, а также вопрос обновление транспортного состава. Петербургский градоначальник надеется получить федеральную поддержку для создания дороги, соединяющей трассу М-11 и Пулково. У Беглова также была встреча с руководством РЖД и Росреестра.