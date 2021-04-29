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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор не пропустил в Петербург 23 тонны аргентинского сыра

Россельхознадзор не пропустил в Петербург 23 тонны аргентинского сыра

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Почти 23 тонны аргентинского сыра с недостоверными данными в документах не прошли ветеринарный контроль

В морском порту Санкт-Петербурга должностные лица межрегионального Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль около 23 тонн сыра, поставленных предприятием из Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, и следовавших в адрес московской компании, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами.

В ходе документарного контроля инспекторы Управления установили, что дата выработки продукции, указанная в ветеринарном сертификате, не совпадает с информацией на маркировочных этикетках. Кроме того, сертификат был оформлен на два наименования сыра, в то время как в партии было обнаружено только одно.

Движение груза приостановлено.

Источник: Россельхознадзор
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