Россельхознадзор не пропустил в Петербург 23 тонны аргентинского сыра

В морском порту Санкт-Петербурга должностные лица межрегионального Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль около 23 тонн сыра, поставленных предприятием из Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, и следовавших в адрес московской компании, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами.

В ходе документарного контроля инспекторы Управления установили, что дата выработки продукции, указанная в ветеринарном сертификате, не совпадает с информацией на маркировочных этикетках. Кроме того, сертификат был оформлен на два наименования сыра, в то время как в партии было обнаружено только одно.

Движение груза приостановлено.