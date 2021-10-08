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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор обнаружил 4 центнера продукции, запрещённой к ввозу в РФ

Россельхознадзор обнаружил 4 центнера продукции, запрещённой к ввозу в РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Россельхознадзор на складе временного хранения в Ленинградской области обнаружил 4 центнера продукции, запрещённой к ввозу в РФ

В начале октября государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Кингисеппской таможни был проведён рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на одном из складов временного хранения Кингисеппа была выявлена продукция животного происхождения, запрещённая к ввозу на территорию Российской Федерации. Должностными лицами Управления Россельхознадзора было изъято почти 400 килограммов сыра, сливочного масла, колбасы и хамона. Согласно маркировочным этикеткам 199 кг сливочного масла были произведены в Финляндии, 123 кг сыра в Италии, Испании, Германии, Великобритании, 49,7 кг хамона, сыровяленого свиного окорока и 28 кг колбасы в Испании.

В соответствии с законодательством Российской Федерации вся животноводческая продукция уничтожена путем сжигания.

Источник: Россельхознадзор
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