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Питерец.ру » Экономика » Что с региональными бюджетами?

Что с региональными бюджетами?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Расходы в регионах заметно увеличились

Депутат Оксана Дмитриева отметила, что региональные бюджеты столкнулись с серьезной проблемой в 2020 году. Они буквально затрещали по швам из-за возросших расходов. Подобная ситуация была характерна даже для Петербурга.

В городе серьезно увеличился дефицит бюджета, поскольку серьезные силы были брошены на преодоление пандемии. Такая же картина возникала и в других регионах. Будучи одним из самых благополучных городов страны, Петербург все равно не выдержал нагрузки. Пришлось сокращать средства, выделенные на жилищные программы и капитальный ремонт.

Дмитриева считает, что необходимо пересмотреть отношения регионов с центром. Это позволит расширить помощь бизнесу, когда таковая понадобится. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что государство оказало серьезную поддержку, отказавшись от нового локдауна.

Конечно, в некоторых сферах все равно остаются проблемы. Например, в петербургский общепит сократился на 30%. Похожая ситуация в данной отрасли наблюдается и в других регионах. По мнению омбудсмена, в такой ситуации можно рассмотреть вариант с выдачей льготных кредитов, что окажет помощь бизнесу. «Питерец.ру» считает, что предложения Дмитриевой и Титова вполне логичны и обоснованы.

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