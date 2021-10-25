ента новостей

14:22
Основная цель HSE FEST 2021 – помощь начинающим технологическим предпринимателям и их развитие
12:46
В Ленобласти пенсионерка соблазнила подростка
12:34
В Китае новые ограничения по Covid-19
10:52
В Петербурге пресекли схему фиктивной вакцинации от COVID-19
08:55
Кто скупает жилье?
08:19
Финляндия боится рисков
07:46
Будут ли компенсировать потери?
21:47
Баскетбольный «Зенит» потерпел сокрушительное поражение в Барселоне с разницей в 26 очков
10:30
«Газпром» устанавливает рекорды
10:14
Несколько тысяч человек в одном помещении
09:16
Когда сократится заболеваемость
10:31
Бесплатные лекарства – это не миф
10:05
Не забываем про ягоду!
08:53
Президент против обязательной вакцинации
19:09
Работы с полным перекрытием съезда на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово перенесены по погодным условиям
13:57
Библиотека Гоголя представит онлайн-спектакль в формате браузерной игры
13:55
В Петербурге прошел Фестиваль культуры народов Китая
13:53
Защита интеллектуальной собственности — дело и бизнеса, и государства
12:30
В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера на 424 тысячи рублей
12:22
В Петербурге наркоман с ножом напал на фельдшеров скорой помощи
12:13
Новая Зеландия и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле
12:05
В Петербурге группа автоворов предстанет перед судом
10:53
Что делать неофициально переболевшим?
10:15
Биткоин обновил максимум
09:31
Нерабочим дням быть!
23:58
«Зенит» не смог отстоять ничью в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Ювентуом»
11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
11:01
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару
10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Будут ли компенсировать потери?

Будут ли компенсировать потери?

0
71
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
abnews.ru
Депутат высказался о необходимости компенсировать потери

Введение мини-локдауна в Петербурге является вынужденной мерой. При нынешней ситуации, которая продолжает ухудшаться, властям было необходимо идти на радикальные меры. Ситуацию прокомментировал депутат Борис Вишневский.

Парламентарий согласился с действиями властей. При этом он отметил, что, запрещая представителям бизнеса работать, власти обязаны возместить им потери. В правительстве заявляли, что в бюджете имеется дополнительных 100 млрд рублей. Значит, ресурсы на возмещение потерь есть.

Как минимум необходимо вводить прямые выплаты, а также освобождать людей от налогов и коммунальных платежей. Причем это должно быть именно освобождение, а не отсрочка. Вишневский заявил, что отправил соответствующее предложение губернатору Беглову.

«Питерец.ру» считает, что логика в предложении депутата есть. Компенсация потерь должна быть. Пойдет ли на этот шаг власть?

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-05-2020, 09:55
Вишневский о «масочном налоге»
5-08-2020, 08:37
Вишневский о Лукашенко
13-11-2012, 08:48
Депутаты просят проверить правильность уплаты налогов компанией «Газпром нефть»
7-01-2021, 10:51
Вишневский об индексации пенсий
19-10-2021, 08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
22-04-2020, 08:41
Депутат раскритиковал Путина

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
327
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
310
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
426
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
445
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх