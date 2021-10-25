Будут ли компенсировать потери?

Введение мини-локдауна в Петербурге является вынужденной мерой. При нынешней ситуации, которая продолжает ухудшаться, властям было необходимо идти на радикальные меры. Ситуацию прокомментировал депутат Борис Вишневский.

Парламентарий согласился с действиями властей. При этом он отметил, что, запрещая представителям бизнеса работать, власти обязаны возместить им потери. В правительстве заявляли, что в бюджете имеется дополнительных 100 млрд рублей. Значит, ресурсы на возмещение потерь есть.

Как минимум необходимо вводить прямые выплаты, а также освобождать людей от налогов и коммунальных платежей. Причем это должно быть именно освобождение, а не отсрочка. Вишневский заявил, что отправил соответствующее предложение губернатору Беглову.

«Питерец.ру» считает, что логика в предложении депутата есть. Компенсация потерь должна быть. Пойдет ли на этот шаг власть?