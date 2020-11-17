Россельхознадзор проконтролировал ввоз более 25 тыс. тонн авокадо и манго

С 1 января 2020 года в Большом порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль более 14 тыс. тонн свежих авокадо и 11 тыс. тонн манго.

Крупнейшим поставщиком авокадо (почти 11 тыс. тонн) выступило Перу, также в число экспортёров вошли ЮАР, Колумбия, Израиль, Мексика, Чили и Кения. Манго в нашу страну привозили из Перу (более 7 тыс. тонн) и Бразилии (более 3 тыс. тонн), а также ЮАР, Кот д' Ивуара, Коста-Рики и Доминиканской Республики.

Вся продукция успешно прошедшая фитосанитарный контроль, была допущена к выпуску на территорию России.