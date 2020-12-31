Это сказалось на их работе

«Питерец.ру» сообщает, что в разгар туристического сезона более 400 тыс. специалистов данной сферы остались без работы. Пандемия коронавируса серьезно ударило по персоналу гостиниц. Этот сегмент рынка заметно пострадал в 2020 году.

Такая ситуация обусловлена объективными реалиями. Если в 2019 году в городе на Неве побывали 10 млн. туристов, то в прошлом году их было в 5 раз меньше. Естественно, что сокращение численности туристов до 2 млн. человек ударило по гостиницам.

Эксперты считают, что в следующие три месяца ситуация не изменится. Отели пока останутся пустыми, и нет объективных причин думать иначе. Гостиничный бизнес по-прежнему будет испытывать трудности. Сложно сказать, сколько понадобится времени на восстановление данного сегмента.