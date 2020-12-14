Что с перелетами?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице намного реже стали приобретать авиабилеты. Например, желающих куда-либо лететь из Петербурга в период новогодних праздников оказалось на 70% меньше, чем в прошлом году.

При этом 72% путешественников предпочитают перелеты внутри страны. Кстати, цена на такие билеты снизились на 24%. В силу объективных причин люди сейчас меньше летают. Что касается покупки билетов, то их обычно приобретают за 4-5 дней до путешествия.

Авиакомпании надеются, что ситуация изменится. Они ожидают, что спрос на билеты резко вырастет ближе к праздникам. Но далеко не факт, что реальность совпадет с этими ожиданиями. Пандемия коронавируса оказала свое влияние и на эту сферу.