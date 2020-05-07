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Питерец.ру » Общество » Назовут ли форс-мажор форс-мажором?

Назовут ли форс-мажор форс-мажором?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbtpp.ru
Ситуацию с коронавирусом могут официально назвать форс-мажором

«Питерец.ру» сообщает, что в Совфеде допускают вероятность признания обстоятельств, связанных с коронавирусом, в качестве форс-мажора. Такая трактовка выгодна бизнесу, поскольку в этом случае начинает действовать особый режим. Это даст основание предпринимателям и компаниям не платить за аренду.

Однако не все предприятия столкнулись с непреодолимыми сложностями из-за коронавируса. Например, продуктовые магазины или компании, оказывающие услуги связи, продолжали осуществлять свою деятельность.

Но для некоторых сегментов рынка ситуация стала форс-мажорной. Теперь российским сенаторам предстоит решить вопрос: называть ли форс-мажор форс-мажором. Посмотрим, к какому решению они в итоге придут.

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