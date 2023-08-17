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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Как выбрать шины для авто

Как выбрать шины для авто

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
На что смотреть при выборе шин для автомобилей

На что смотреть при выборе шин для автомобилей

Подбор шин для любого автомобиля - важная задача, пренебрегать которой не следует никогда и ни при каких обстоятельствах. От выбранной модели такого агрегата во многом будет зависеть общий уровень удобства при езде на машине, а также безопасность водителя и пассажиров.

Самое важное правило выбора шин - покупка должна осуществляться исключительно в многократно проверенном и специализированном месте. Например, найти надежные шины и приобрести их можно на сервисе ВСеКолеса.ру, который специализируется на оказании такого рода услуг. Официальный сайт платформы располагается по следующему адресу: https://spb.vsekolesa.ru/.

Когда надежная компания для покупки была выбрана, можно переходить к анализу самих моделей. В данном случае стоит посмотреть действительно большое количество разных параметров. Например, во внимание и расчет необходимо принять:

  • Сезонность шин;
  • Тип приобретаемого протектора;
  • Тип конструкции шины (бескамерная или камерная);
  • Имеющийся посадочный диаметр;
  • Габариты, в особенности высота и ширина;
  • Индекс максимальной нагрузки;
  • Индекс максимальной скорости.

Протектор

Нередко возникают трудности с выбором оптимального протектора для шины. Стоит понимать, что протектор - это рисунок, который имеется на резине. Он может быть 2 основных типов: симметрический и ассиметричный. Также эти разновидности делятся еще на 2 категории каждая: направленный протектор и ненаправленный.

Наиболее популярный, недорогой и востребованный тип - ненаправленный симметрический проектор. Однако направленность в данном случае может способствовать лучшей управляемости, снизить общий риск аквапланирования машины.

Индексы

Многие пренебрегают выбором подходящих индексов, хотя делать это не следует. Данные показатели напрямую влияют на управление транспортным средством. В случае, если нагрузка на шины будет близка к максимальной, это может привести к их разрыву. И тоже самое касается индекса максимальной скорости транспортного средства.

Принимать их в расчет особенно важно, когда речь идет про грузовой автомобильный транспорт. Если он перевозит какие-либо грузы переменной тяжести, то стоит выбирать модели с максимальными индексами.

В целом стоит действительно уделить важное внимание выбору шин, поскольку, как уже упоминалось в начале, от этого параметра зависит безопасность за рулем.

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