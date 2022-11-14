Как правильно выбирать колеса для зимних поездок

О том, какие шины наилучшим образом подходят для питерской зимы, задумываются многие владельцы автомобилей. Одни предпочитают шипованные колеса, другие — делают выбор в пользу всесезонных шин, считая их неким компромиссом между летними и зимними. Ясно одно: для поездок по зимним дорогам важно выбрать отвечающую реальной ситуации резину.

Какими должны быть шины для использования зимой

Надежные в использовании колеса сочетают в себе множество факторов:

устойчивость к истиранию за счет использования высококачественной резиновой смеси;

высокие эксплуатационные характеристики;

обеспечение надежного сцепления в месте соприкосновения шины с дорожным покрытием;

соответствие качества цене.

Некоторые владельцы легковых транспортных средств делают выбор в пользу всесезонной резины, полагая, что таким образом можно сэкономить денежные средства и обеспечить безопасность поездок. В действительности это не совсем правильное решение. Дело в том, что всесезонная резина более подходит для европейской зимы, когда столбик термометра не опускается ниже 0°C. Для поездок по заснеженной или обледенелой дороге целесообразно приобрести любые из выбранных на https://spb.vsekolesa.ru/ шипованных или оснащенных липучкой шин.

На что обращать внимание при выборе шин

Помимо погодных условий, в которых вы планируете ездить на автомобиле, при выборе шин нельзя забывать о следующих факторах:

соответствие заявленных производителем колес технических параметров тем, на какие ссылается производитель транспортного средства;

известность марки и содержание оставляемых о ней благодарными клиентами отзывов;

места в рейтингах и результаты тест-драйвов;

срок и условия эксплуатации.

В выборе большое значение имеет цена. Между тем, не стоит надеяться, что дорогие шины будут превосходно справляться с возложенными на них функциями, а более дешевые — нет. Спрогнозировать то, как поведут себя колеса во время поездок по снежному настилу или ледовой корке, удается за счет прочтения отзывов, изучения находящейся в открытых источниках дополнительной информации.

С помощью агрегатора удается выбрать шины по заданным пользователям параметрам. После того как основные параметры заданы, программа отсортирует предложения в соответствии с поставленной пользователем задачей. Остается лишь изучить предложенную информацию и принять окончательное решение.