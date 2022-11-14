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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Седаны и внедорожники » Как правильно выбирать колеса для зимних поездок

Как правильно выбирать колеса для зимних поездок

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
imageban.ru
Выбрать шины для поездок по зимним дорогам с помощью агрегатора. Подборка колес от проверенных производителей.

О том, какие шины наилучшим образом подходят для питерской зимы, задумываются многие владельцы автомобилей. Одни предпочитают шипованные колеса, другие — делают выбор в пользу всесезонных шин, считая их неким компромиссом между летними и зимними. Ясно одно: для поездок по зимним дорогам важно выбрать отвечающую реальной ситуации резину.

Какими должны быть шины для использования зимой

Надежные в использовании колеса сочетают в себе множество факторов:

  • устойчивость к истиранию за счет использования высококачественной резиновой смеси;
  • высокие эксплуатационные характеристики;
  • обеспечение надежного сцепления в месте соприкосновения шины с дорожным покрытием;
  • соответствие качества цене.

Некоторые владельцы легковых транспортных средств делают выбор в пользу всесезонной резины, полагая, что таким образом можно сэкономить денежные средства и обеспечить безопасность поездок. В действительности это не совсем правильное решение. Дело в том, что всесезонная резина более подходит для европейской зимы, когда столбик термометра не опускается ниже 0°C. Для поездок по заснеженной или обледенелой дороге целесообразно приобрести любые из выбранных на https://spb.vsekolesa.ru/ шипованных или оснащенных липучкой шин.

На что обращать внимание при выборе шин

Помимо погодных условий, в которых вы планируете ездить на автомобиле, при выборе шин нельзя забывать о следующих факторах:

  • соответствие заявленных производителем колес технических параметров тем, на какие ссылается производитель транспортного средства;
  • известность марки и содержание оставляемых о ней благодарными клиентами отзывов;
  • места в рейтингах и результаты тест-драйвов;
  • срок и условия эксплуатации.

В выборе большое значение имеет цена. Между тем, не стоит надеяться, что дорогие шины будут превосходно справляться с возложенными на них функциями, а более дешевые — нет. Спрогнозировать то, как поведут себя колеса во время поездок по снежному настилу или ледовой корке, удается за счет прочтения отзывов, изучения находящейся в открытых источниках дополнительной информации.

С помощью агрегатора удается выбрать шины по заданным пользователям параметрам. После того как основные параметры заданы, программа отсортирует предложения в соответствии с поставленной пользователем задачей. Остается лишь изучить предложенную информацию и принять окончательное решение.

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