Как правильно выбирать колеса для зимних поездок

О том, какие шины наилучшим образом подходят для питерской зимы, задумываются многие владельцы автомобилей. Одни предпочитают шипованные колеса, другие — делают выбор в пользу всесезонных шин, считая их неким компромиссом между летними и зимними. Ясно одно: для поездок по зимним дорогам важно выбрать отвечающую реальной ситуации резину.
Какими должны быть шины для использования зимой
Надежные в использовании колеса сочетают в себе множество факторов:
- устойчивость к истиранию за счет использования высококачественной резиновой смеси;
- высокие эксплуатационные характеристики;
- обеспечение надежного сцепления в месте соприкосновения шины с дорожным покрытием;
- соответствие качества цене.
Некоторые владельцы легковых транспортных средств делают выбор в пользу всесезонной резины, полагая, что таким образом можно сэкономить денежные средства и обеспечить безопасность поездок. В действительности это не совсем правильное решение. Дело в том, что всесезонная резина более подходит для европейской зимы, когда столбик термометра не опускается ниже 0°C. Для поездок по заснеженной или обледенелой дороге целесообразно приобрести любые из выбранных на https://spb.vsekolesa.ru/ шипованных или оснащенных липучкой шин.
На что обращать внимание при выборе шин
Помимо погодных условий, в которых вы планируете ездить на автомобиле, при выборе шин нельзя забывать о следующих факторах:
- соответствие заявленных производителем колес технических параметров тем, на какие ссылается производитель транспортного средства;
- известность марки и содержание оставляемых о ней благодарными клиентами отзывов;
- места в рейтингах и результаты тест-драйвов;
- срок и условия эксплуатации.
В выборе большое значение имеет цена. Между тем, не стоит надеяться, что дорогие шины будут превосходно справляться с возложенными на них функциями, а более дешевые — нет. Спрогнозировать то, как поведут себя колеса во время поездок по снежному настилу или ледовой корке, удается за счет прочтения отзывов, изучения находящейся в открытых источниках дополнительной информации.
С помощью агрегатора удается выбрать шины по заданным пользователям параметрам. После того как основные параметры заданы, программа отсортирует предложения в соответствии с поставленной пользователем задачей. Остается лишь изучить предложенную информацию и принять окончательное решение.