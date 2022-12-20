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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Как выбрать автомагнитолу

Как выбрать автомагнитолу

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vaycar.ru
На что смотреть при выборе автомобильной магнитолы

На что смотреть при выборе автомобильной магнитолы

Аудиосистема встроена по умолчанию в любое современное транспортное средство. Убедиться в этом можно самостоятельно, если поискать встроенные магнитолы для разных моделей авто. Сделать это можно по следующему адресу: https://vaycar.ru. Компания специализируется на реализации магнитол такого формата.

Между тем иногда встроенная магнитола по какой-то причине перестает устраивать водителя, ему требуется приобрести что-нибудь другое. Причины могут быть самыми разными: поломка магнитолы, низкая функциональность, плохое качество звука и так далее.

Выбирать магнитолу необходимо, опираясь на следующие факты:

  • Ориентироваться на год выпуска транспортного средства

Каждый автомобиль так или иначе имеет свои отличительные дизайнерские черты. В связи с этим при выборе магнитолы особое внимание нужно обращать как раз на год выпуска авто, ведь размеры, как и сама форма места для устройства чаще всего существенно отличается.

  •  Определиться с приоритетными функциями

На каждую машину можно подобрать множество магнитол. Именно поэтому лучшим решением еще перед покупкой конкретного варианта будет определиться с приоритетными функциями. Кому-то важен большой экран, кому-то современная операционная система.

  • Вид магнитолы

Магнитолы подразделяются на большое количество видов в зависимости от своих характеристик. Например, стоит выделить такие разновидности, как:

  • 1Din
  • 2Din

Эти две разновидности чаще всего встраиваются в современные автомобили. Их главное отличие заключаются в размерах. 2Din крупнее в в раза, если речь идет про ширину.

  • Штатная или от стороннего производителя

Приобрести на место магнитолы штатную версию зачастую будет оптимальным решением. Да, при таком варианте зачастую придется переплатить определенные денежные средства, но и плюсы будут существенными.

Например, к главным преимуществам именно штатного варианта стоит отметить:

  • Функционал;
  • Отсутствие лишних проводов;
  • Bluetooth;
  • Безопасность для водителя;
  • Гарантия на магнитолу

Но покупать штатные магнитолы необходимо лишь в проверенных местах. Компания VAYCAR как раз является таковым местом. 

Таким образом, ориентируясь на выше изложенные факторы, можно гарантированно приобрести подходящую магнитолу, при этом нередко сэкономив денежные средства на данной финансовой транзакции.

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