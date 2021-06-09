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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Изучаем особенности конструкции летних легковых шин с Viatti

Изучаем особенности конструкции летних легковых шин с Viatti

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Опубликовал: Алексей Морозов
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KAMA TYRES
С конца февраля интерес к летним шинам традиционно возрастает, автовладельцы готовятся к весенне-летнему сезону.

С конца февраля интерес к летним шинам традиционно возрастает, автовладельцы готовятся к весенне-летнему сезону. По данным аналитиков Яндекс.Маркет, в этом году пик спроса на автошины пришелся на 5 апреля, а в число самых популярных моделей на маркетплейсе вошли легковые шины Viatti Strada Asimmetrico. Популярность модели объясняется ее высокой адаптированностью к российским дорогам.

Легковые Viatti Strada Asimmetrico предназначены для эксплуатации в городе и на высокоскоростных трассах. Рисунок протектора, особенности конструкции шины и передовые технологии делают передвижение безопасным и комфортным. Амортизации ударов при езде через ямы и другие неровности дорожного полотна способствует переменное распределение жесткости боковины, эта же особенность конструкции делает шины маневренными на скоростных поворотах.

Безопасное движение по мокрой дороге обеспечено благодаря четырем широким кольцевым канавкам, эффективно выводящим воду из пятна контакта шины с дорогой. Скоростные отводящие канавки с повышенной эластичностью есть также на внутренней стороне протектора, что снижает риск аквапланирования. 

Более эффективная передача тяговых и тормозных усилий возможна благодаря усиленной структуре центральной и внутренней части протектора, а массивные ребра жесткости на внешней и центральной части протектора шины дают устойчивость и оптимальное распределение нагрузки.

Пользователи Яндекс.Маркет особо отмечают в своих отзывах о Viatti Strada Asimmetrico их износостойкость, управляемость и выгодное соотношение цены и качества.

Шины Viatti Strada Asimmetrico производятся на мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Диапазон посадочных диаметров шин в линейке – 13-18 дюймов. Шины предназначены для эксплуатации при температуре от +2 до +55 °С. Приобрести шины Viatti Strada Asimmetrico можно в официальном интернет-магазине KAMATYRES.SHOP.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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