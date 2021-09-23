Как выбрать первый автомобиль? Советы от ŠKODA ВАГНЕР

В Š KODA ВАГНЕР рассказали, почему начинающим водителям лучше приобретать автомобиль в салоне и какие факторы учитывать при покупке.

По мнению экспертов Š KODA ВАГНЕР , приобретая свою первую машину в автосалоне, водитель получает ряд преимуществ. В первую очередь, это профессиональная помощь в выборе автомобиля и юридическая чистота сделки. Кроме того, у новой машины будет современный дизайн и оснащение передовыми технологиями, в том числе электронными системами помощи водителю. Важны также гарантия от производителя, большая надежность за счет отсутствия износа и высокая ликвидность при будущей продаже.

ŠKODA в ГК «ВАГНЕР » «В автосалонах у молодых водителей очень часто возникает много вопросов о нюансах эксплуатации автомобиля, поэтому они больше, чем другие покупатели, нуждаются в помощи со стороны специалистов, – говорит директор направления маркиЕвгений Кувалдин. – При посещении автосалона мы советуем первым делом обратить внимание на квалификацию менеджеров, от них будет многое зависеть».

Среди покупателей новых автомобилей в салонах Š KODA ВАГНЕР на начинающих водителей приходится 5-7%. Менеджеры по продажам работают с этой группой клиентов отдельно. В разговоре с будущими владельцами ŠKODA менеджеры ВАГНЕР анализируют потребности клиента и, исходя из этого, подбирают лучший вариант. Далее клиент получает полную информацию обо всех этапах сделки – от бронирования до выдачи автомобиля, знакомится с отделом сервиса и графиком технического обслуживания.

В качестве дополнительных опций для первого автомобиля в ВАГНЕР советуют выбирать те, которые упростят и обезопасят вождение. Это парктроники, камера заднего вида и системы помощи водителю: мониторинг слепых зон, ассистент парковки и выезда, мультимедиа системы с функцией Smartlink и функцией громкой связи, системы автоматического торможения.

Чаще всего в автосалонах ВАГНЕР новички выбирают Š KODA RAPID . Причина – в его компактных размерах и обширном наборе опций, которые позволяют сконфигурировать удобный автомобиль под личные потребности водителя. Также важно, что ŠKODA RAPID доступен по цене и участвует во множестве программ, которые помогают начинающим автомобилистам стать частью семьи ŠKODA.

Еще одна опция, крайне полезная для молодых водителей – это тест-драйв. В ВАГНЕР можно записаться на тест-драйв сразу нескольких автомобилей и решить, в каком из них водитель чувствует себя наиболее уверенно и комфортно.