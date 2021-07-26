ŠKODA ВАГНЕР: ŠKODA RAPID – наиболее продаваемый автомобиль полугодия

В дилерских центрах ŠKODA ВАГНЕР подвели итоги первого полугодия 2021. ŠKODA RAPID остался на позиции самого продаваемого автомобиля. Продажи модели по рынку в среднем выросли на 69% к аналогичному периоду прошлого года.

В первом полугодии сеть ŠKODA ВАГНЕР закрепилась на позиции крупнейшего официального дилера автомобилей марки ŠKODA. На положение ВАГНЕР на рынке позитивно повлияло объединение всех автосалонов в единый бренд ВАГНЕР. Этот шаг позволил выстроить единую маркетинговую стратегию всей сети и увеличить продажи.

С января по июнь в ВАГНЕР было продано более 2000 автомобилей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, каждый третий автомобиль ŠKODA в Санкт-Петербурге был приобретен в салонах ВАГНЕР.

По статистике полугодия самым востребованным автомобилем остался лифтбек ŠKODA RAPID. На него приходится 39% от общего объема продаж. В прошлом году доля RAPID составляла 32%. Популярность модели определяется ее универсальностью: практичность, вместительность, высокая топливная эффективность, стильный внешний вид и разнообразие комплектаций. На выбор покупателей – три варианта комплектаций RAPID с экономичным мотором и низким расходом топлива: классический RAPID, просторный RAPID HOCKEY EDITION в эксклюзивном оформлении, а также дерзкий и спортивный RAPID SPORT EDITION.

Второе и третье место в продажах по итогам полугодия – за кроссоверами: новый ŠKODA KAROQ (22%) и ŠKODA KODIAQ (20%). В дилерских центрах также отмечается высокий интерес к новой OCTAVIA, однако статистика продаж OCTAVIA несколько ниже, чем могла быть, в связи с логистическими сложностями.

Доля автомобилей, приобретенных в лизинг, к июлю 2021 достигла 20%. С 67% до 49% уменьшились продажи в трейд-ин, доля кредитных сделок сохранилась на том же уровне, что и в прошлом году – 45%.

Аналитики ŠKODA ВАГНЕР отмечают, что прошлогодние тенденции в первом полугодии 2021 сохранились: спрос стабильно выше предложения, все поступившие автомобили быстро распродаются, цены растут. Покупатели стремятся зафиксировать стоимость, оформив предварительную бронь, из-за чего на автомобили выстраиваются очереди.

«Мы видим хороший спрос на марку ŠKODA и стремимся максимально оперативно передать новый автомобиль каждому клиенту, – говорит директор направления марки ŠKODA в ГК «ВАГНЕР» Евгений Кувалдин. – Но здесь всё зависит от поставок, сроки которых, в текущем режиме работы, могут сдвигаться до двух месяцев. В сравнении с прошлым годом срок поставки комплектующих увеличился в среднем на три недели».

В ŠKODA ВАГНЕР подчеркивают, что изменение рынка в лучшую сторону во втором полугодии возможно, но напрямую зависит от эпидемиологической и политической ситуации за рубежом: снижение пандемии коронавируса и снятие локдаунов в Европе повлекут за собой нормализацию поставок новых автомобилей в Россию.

«Дальнейшее превышение спроса над предложением – основная тенденция, с которой нам придется работать до конца года, – отмечает Евгений Кувалдин. – В третьем квартале возможно некоторое снижение спроса, благодаря которому длительность ожидания нового автомобиля может сократиться, но это маловероятно: производственные каникулы на заводах притормозят поставки. Четвёртый квартал должен быть активным, – так исторически сложилось».

Дополнительная информация:

ŠKODA ВАГНЕР – официальный дилер эксклюзивной линейки ŠKODA. Модели представлены в трех автосалонах сети – ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А).