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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Новый SKODA RAPID будет презентован в Петербурге онлайн

Новый SKODA RAPID будет презентован в Петербурге онлайн

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Группа автодилеров SKODA WAGNER с 16 по 23 мая проведет серию онлайн-презентаций нового лифтбека SKODA RAPID.  

Группа автодилеров SKODA WAGNER с 16 по 23 мая проведет серию онлайн-презентаций нового лифтбека SKODA RAPID.

Ежедневно в течение недели в 12 часов дня специалисты компании будут выходить в прямой эфир на официальных каналах дилера в Youtube и Instagram. В ходе своих включений они расскажут об истории модели RAPID, презентуют все обновления лифтбека в части дизайна экстерьера и салона, решений в духе Simply Clever, вопросах безопасности, особенностях коробки передач и двигателя, высокотехнологичных ассистентов и мультимедийных систем. Открывать каждую презентацию о новом RAPID будут видеоролики на тему дня.

Все зрители онлайн-презентаций будут иметь возможность задать вопросы представителям дилера о новом RAPID и узнать подробности оформления предзаказов. В течение недели они получат полную информацию о новинке, не посещая автосалон.

Новый SKODA RAPID приобрел абсолютно новый облик за счет светодиодной  головной оптики и нового дизайна колесных дисков. Впервые в линейке SKODA доступно двухспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой и подогревом. RAPID стал единственным в своем классе автомобилем, оснащенным системой контроля дистанции спереди. Все эти решения привлекут внимание к модели более молодой аудитории.

RAPID предлагается в четырех комплектациях – Entry, Ambition, Active Style. Стоимость базовой комплектации Entry составляет 792 тыс рублей. Первые продажи новинки в SKODA WAGNER ожидают уже 16 мая.

Дополнительная информация:

ŠKODA WAGNER – официальный дилер автомобилей ŠKODA в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (Пулково-Авто, Неон-Авто, Таллинский-Авто) общей площадью более 11000 кв. м.

В 2019 году в автосалонах ŠKODA WAGNER было продано более 2600 автомобилей чешской марки, что на 9% больше показателя 2018 года.

В 2018 году дилерский центр «Пулково-Авто» занял второе место по объему продаж среди всех автосалонов марки в Петербурге и девятое место в рейтинге лучших дилеров ŠKODA в России.

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