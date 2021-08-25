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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » ŠKODA SUPERB – универсальный бизнес-класс для практичных

ŠKODA SUPERB – универсальный бизнес-класс для практичных

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
ŠKODA ВАГНЕР
ŠKODA SUPERB – это автомобиль бизнес-класса марки ŠKODA, обновленный кузов которого не оставляет равнодушными

ŠKODA SUPERB – это автомобиль бизнес-класса марки ŠKODA, обновленный кузов которого не оставляет равнодушными даже самых требовательных автолюбителей: смелый дизайн, бесконтактное открытие дверей, мощнейший двигатель и многое другое. В дилерских центрах ŠKODA ВАГНЕР рассказали, почему лифтбек ŠKODA SUPERB так востребован в Петербурге.

 

Премиум-автомобиль для разных клиентов

 

Аналитики ВАГНЕР отмечают, что покупатели SUPERB – совершенно разные по полу, возрасту, социальному и даже юридическому статусу, что в очередной раз подчеркивает универсальность автомобиля и его соответствие потребностям петербургского рынка.

 

65% клиентов ВАГНЕР, которые выбирают SUPERB – это мужчины, преимущественно владельцы бизнеса или топ-менеджеры в возрасте от 40 до 50 лет с одним ребенком в семье.

35% покупок совершают женщины. Дамы делают выбор в пользу изящного и, вместе с тем, дерзкого автомобиля ввиду его представительского внешнего вида и удобства в эксплуатации. 

 

SUPERB также востребован и среди корпоративных клиентов ВАГНЕР. 30% покупок в 2021 приходится на приобретение таксопарками Петербурга для поездок в сегменте «Комфорт+», а также в лизинг – для использования в качестве корпоративных автомобилей.

И разнообразных потребностей

С одной стороны, SUPERB всем своим видом символизирует характер, авторитет и статус владельца. Динамичные и элегантные линии кузова, хромированные полосы на бамперах и разнообразная цветовая палитра (доступно 11 вариантов самых неочевидных цветов), благородный интерьер салона с мягким пластиком, подсветкой передней панели и дверей и без лишних деталей. Мощнейший двухлитровый двигатель (2.0 TSI) на 280 л.с. в спортивной версии Laurin & Clement (L&C) и полноприводная трансмиссия позволяют разгоняться до 100 км/ч за 6,1 секунды.

С другой стороны, автомобиль выполнен в рамках общей философии марки «Simply Clever» с увеличенным пространством в районе коленей для пассажиров (157 мм) и трехзонной системой кондиционирования. Поэтому SUPERB станет комфортным для семейного использования, в дальних и ежедневных поездках.

Багажный отсек объемом 584 л., который открывается движением ноги под задним бампером (в максимальной комплектации L&K крышка багажника открывается бесконтактно); обогрев боковых зеркал с электроприводом и форсунок омывателя ветрового стекла; полный привод; система стабилизации; ассистент при подъеме в гору и приспособленный для российских дорог клиренс от 158 до 164 мм. В российской адаптации у SUPERB есть система вызова экстренных служб «Эра-Глонасс».

Как и все автомобили ŠKODA, SUPERB отличается повышенной надежностью, что особенно ценят клиенты марки, как индивидуальные покупатели, так и корпоративные, – сторонники безопасности и комфорта на дорогах. Тесты независимой европейской организации Euro NCAP SUPERB в новом кузове прошел на высший балл (5 баллов из 5 возможных). Защиту водителя и пассажиров обеспечивают системы стабилизации, мониторинг «слепых» зон, контроль дистанции, подушки безопасности (до 9 штук), адаптивный круиз-контроль и другие встроенные функции.  

В автосалонах ВАГНЕР ŠKODA SUPERB представлен в четырех комплектациях:

  • cтартовая Active;
  • Ambition – c датчиком дождя и автоматическим затемнением зеркал;
  • Style – с системой контроля дистанции и ассистентом маневрирования, электрорегулировкой кресла пилота с памятью заданных положений.
  • L&K – с бесключевым доступом, обогревом сидений, аудиосистемой Canton с 12 источниками звука и т.д.

Подробную информацию об автомобилях SUPERB в наличии можно уточнить у официальных дилеров ŠKODA в салонах ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А). 

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