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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Поддержку гоночной команде Carville Racing оказывает автохолдинг «Аларм-Моторс»

Поддержку гоночной команде Carville Racing оказывает автохолдинг «Аларм-Моторс»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Автохолдинг «Аларм-Моторс» стал партнером петербургской гоночной команды Carville Racing.

Автохолдинг «Аларм-Моторс» стал партнером петербургской гоночной команды Carville Racing.

Компания впервые сотрудничает с профессиональной гоночной командой, и в этом году станет единственным петербургским дилером, представленным в Российской серии кольцевых гонок.

Пилоты Carville Racing в сезоне РСКГ 2021 года в классе «Туринг» будут выступать на спорткарах Hyundai i30N TCR. Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти смогут увидеть их летом на трассе автодрома «Игора Драйв».

Hyundai i30N TCR – профессиональный гоночный автомобиль, недоступный для приобретения в розничной дилерской сети Hyundai в России. Это переднеприводный спорткар, оснащенный 6-ступенчатой коробкой передач X-trac, 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 2.0 л. и мощностью 340 л.с, а также бензобаком на 100 литров. Автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 5 секунд.

- «Аларм-Моторс» сотрудничает с брендом Hyundai с 2019 года, за это время холдингу удалось стать одним из ведущих дилеров марки в Петербурге, а такие проекты, как сотрудничество с Carville Racing, помогут нам укрепить свои позиции, - говорит генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. - После открытия в Ленобласти современного комплекса «Игора Драйв», где в этом году пройдет один из этапов российской гоночной серии, для нас стало очевидно, что интерес к автоспорту в Петербурге заметно вырастет. И мы нацелены найти новых почитателей Hyundai среди любителей и профессионалов автомобильных гонок с помощью партнерства с яркой командой Carville Racing.

Hyundai i30N TCR – это продукт подразделения Hyundai Motorsport Customer Racing. Впервые автомобиль был выведен на тесты в 2017 году, а уже через год машина стала побеждать в соревнованиях под эгидой Международной федерации автоспорта.

- Carville Racing – это профессиональная гоночная команда, созданная в 2014 году благодаря поддержке брендов LUZAR и STARTVOLT. На проект была возложена важная миссия – испытывать производимые запчасти в экстремальных условиях эксплуатации автомобиля, - отмечает генеральный директор Управляющей компании «КАРВИЛЬ» Павел Бурлуцкий. - Качество продукции и доверие потребителей – наши главные ценности, и именно поэтому мы особо ценим возможность транслировать их аудитории клиентов холдинга, которая является потенциальным потребителем продукции УК КАРВИЛЬ. Мы благодарим холдинг «Аларм-Моторс» за оказанное доверие, и верим, что общая цель - популяризация автоспорта в России, принесет нам немало совместных побед, как в автоспорте, так и в бизнесе.

Пилотами Carville Racing в сезоне 2021 года в классе «Туринг» заявлены чемпион РСКГ в классе Туринг-Лайт 2018 года Григорий Бурлуцкий, дебютант соревнований по кольцевым автогонкам Захар Слуцкий и чемпион Европы 2019 года по автокроссу в классе Туринг Матвей Фуражкин.

«Аларм-Моторс» за полтора года сотрудничества с «Хендэ Мотор СНГ» реализовал в своем петербургском дилерском центре более 2000 новых автомобилей Hyundai.

Дополнительная информация

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей 10 брендов: Hyundai, KIA, Ford, Suzuki, Mazda, Haval, Geely, Peugeot, FIAT, UAZ. В 2020 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 8434 новых автомобиля (на 12% больше, чем в 2019 году).

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