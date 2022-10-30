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Результаты работы в области экологического контроля за 9 месяцев 2022 года обнародовало ООО «Транснефть – Балтика»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Результаты работы в области экологического контроля за 9 месяцев 2022 года обнародовало ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги работы в области экологического контроля за 9 месяцев 2022 года. На производственных объектах в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях проведено более 41,8 тыс. экологических анализов.

Основная часть исследований – 34,5 тыс. – выполнена силами собственных лабораторий компании. Исследования состояния атмосферного воздуха, воды и почвы в границах санитарно-защитных зон объектов неизменно показывали соответствие проб нормативам. Результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности. В составе предприятия действуют четыре эколого-аналитические лаборатории, расположенные на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Кириши», ЛПДС «Ярославль», нефтебазе «Усть-Луга» и в Новгородском районном нефтепроводном управлении. Они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Большое внимание уделяется исследованию состояния сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними.

Проводится технологический контроль работы очистных сооружений на всех стадиях производственного цикла. Производственный экологический контроль, мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, поддержание работоспособности оборудования и проведение эколого-аналитического контроля являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности ООО «Транснефть – Балтика». Ведется постоянная работа по обновлению и модернизации оборудования, обеспечивающего высокий уровень экологической безопасности объектов предприятия. Осенью 2022 года в рамках реконструкции нефтеперекачивающей станции «Палкино» в Ярославской области введена в эксплуатацию новая станция биологической очистки сточных вод. 

Производительность новой станции – 15 куб. м. хозяйственно-бытовых сточных вод в сутки. В ее работе используется принцип сочетания механической и биологической очистки с применением методов глубокой доочистки. Также реализуются мероприятия по восполнению биоресурсов. В этом году специалисты ООО «Транснефть – Балтика» обеспечили выпуск молоди сига, атлантического лосося и стерляди в Ладожское озеро, реку Неву и Угличское водохранилище.

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