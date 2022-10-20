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Питерец.ру » Статьи » Экономия ООО «Транснефть – Балтика» в рамках программы энергосбережения составила 11,5 млн рублей

Экономия ООО «Транснефть – Балтика» в рамках программы энергосбережения составила 11,5 млн рублей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Экономия ООО «Транснефть – Балтика» в рамках программы энергосбережения составила 11,5 млн рублей

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 9 месяцев 2022 года. Было сэкономлено 2,4 млн кВт*ч электроэнергии. Общий эффект от реализации всех энергосберегающих мероприятий составил 320 тонн условного топлива на 11,5 млн руб.

Основная экономия достигается за счет оптимизации технологического процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов. Она обеспечивается благодаря своевременной замене рабочих колес магистральных насосных агрегатов в соответствии с режимами транспортировки. Регулярно проводится чистка внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей.

Снижению затрат способствует оптимизация режима работы котельных с рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. В системе теплоснабжения на производственных объектах планово проводятся ремонты тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, устанавливаются системы автоматического регулирования температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов.

Обеспечивать экономию моторного топлива помогает использование навигационной системы ГЛОНАСС для контроля за передвижением транспорта и спецтехники по установленным маршрутам, а также мониторинг расхода топлива.

Реализация энергосберегающих мероприятий, помимо экономического, дает положительный экологический эффект. Так, использование теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности способствует значительному уменьшению как расходов на отопление, так и выбросов парниковых газов в атмосферу.

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