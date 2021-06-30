В Ленобласти создали экомилицию

Следить за исполнением экологического законодательства на территории региона будут 104 сотрудника Ленинградской областной экологической милиции, созданной распоряжением губернатора, в рамках совместной инициативы главы региона и Общественного регионального экологического совета, цель которой ― усилить эконадзор в регионе.

Экомилиционерам предстоит патрулировать особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагировать на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксировать и оценивать правонарушения. Экологических милиционеров обеспечат транспортом, необходимой техникой и обмундированием.

Одно из основных направлений работы нового ведомства – оперативные и достоверные лабораторные исследования окружающей среды. В настоящее время идет работа по закупке и оснащению новой передвижной лаборатории, которая будет функционировать с момента вступления в силу распоряжения губернатора о создании экомилиции.

Инспекторы будут наблюдать также за рациональностью использования недр и процессом обращения с отходами в результате хоздеятельности и реагировать при нарушения в области охраны атмосферного воздуха вблизи такой деятельности.

В рамках полномочий сотрудники Леноблэкомилиции будут следить за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий регионального значения. На данный момент идет утверждение порядка вступления в ряды ведомства. Экомилиция будет состоять из действующих сотрудников Леноблэкоконтроля с обновленными полномочиями, а также новых сотрудников. Набор неравнодушных к охране окружающей среды в штат учреждения будет осуществляться с января 2022 года, ближе к этому времени информация о требованиях к новым работникам, а также порядок подачи резюме, будут размещены в открытом доступе.