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Питерец.ру » Общество » Поезд на курорт Крыма

Поезд на курорт Крыма

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Отправился первый поезд из Петербурга в Евпаторию

«Питерец.ру» сообщает, что накануне из Петербурга отправился первый жд состав в Евпаторию. Теперь жители Северной столицы смогут ездить в этот популярный курорт Крыма на поезде.

Маршрут проходит через такие города, как Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Пассажирам предстоит провести в пути 44 часа. Поезд преодолеет расстояние в 2697 км. Что характерно, все места в вагонах были полностью заполнены. В поезде предпринимаются все необходимые меры по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией. На протяжении всего пути следования в вагонах каждые 2 часа будет проводиться санитарная обработка.

Напоминаем, что в 2014 году Крым вошел в состав РФ. При этом многие страны не согласились с правомочностью такого решения. В итоге рядом государств в отношении России были введены экономические санкции.

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