Поезд на курорт Крыма

«Питерец.ру» сообщает, что накануне из Петербурга отправился первый жд состав в Евпаторию. Теперь жители Северной столицы смогут ездить в этот популярный курорт Крыма на поезде.

Маршрут проходит через такие города, как Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Пассажирам предстоит провести в пути 44 часа. Поезд преодолеет расстояние в 2697 км. Что характерно, все места в вагонах были полностью заполнены. В поезде предпринимаются все необходимые меры по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией. На протяжении всего пути следования в вагонах каждые 2 часа будет проводиться санитарная обработка.

Напоминаем, что в 2014 году Крым вошел в состав РФ. При этом многие страны не согласились с правомочностью такого решения. В итоге рядом государств в отношении России были введены экономические санкции.