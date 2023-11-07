В Петербурге зацепер упал с поезда и получил многочисленные травмы, второй доехал до станции в Ленобласти

Двое юношей решили рискнуть и прокатиться между вагонами на высокоскоростном поезде, следовавшем из Петербурга в Москву. Однако, их приключение закончилось совершенно по-разному.

Первый парень, возрастом 19 лет, не смог удержаться и упал с поезда, когда он проезжал через станцию Наволочная.

По информации, полученной от Северо-Западного управления на транспорте МВД, молодой человек получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Кроме того, оказалось, что он находился в нетрезвом состоянии.

В то время, второй парень, успешно доехал до станции в Тосненском районе Ленинградской области и смог избежать неприятностей. Когда поезд совершил вынужденную остановку у станции Поповка, он решил спрыгнуть с состава и скрыться в сторону жилых домов в Красном Бору.

Несмотря на происшедшее, поезд не задержался и продолжил свой путь. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Данный инцидент является еще одним напоминанием о том, что опасные игры на железнодорожном транспорте могут иметь серьезные последствия. Прокатываться между вагонами или висеть на поезде - это неправильное и небезопасное поведение, которое может привести к серьезным травмам, а в некоторых случаях и к смерти. Несмотря на то, что молодые люди могут считать такие действия захватывающими и веселыми, они не осознают рисков, связанных с этими поступками.