Трамп откладывает введение тарифов для Мексики

Президент Дональд Трамп в четверг объявил о почти месячной отсрочке введения тарифов на все товары из Мексики, на которые распространяется действие договора о свободной торговле USMCA, что является значительным отступлением от подписанного администрацией экономического плана, который потряс рынки, предприятия и потребителей.
Министр торговли Говард Лутник также заявил в четверг, что Трамп, вероятно, позже в тот же день объявит о месячной отсрочке всех канадских тарифов. Но переговоры продолжались, и оставалось неясным, будет ли в конечном итоге достигнута сделка, сообщил СМИ высокопоставленный источник в канадском правительстве.
Он сказал, что введение тарифов будет отложено до 2 апреля. USMCA - это соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, заключенное Трампом во время его первого президентского срока, которое превращает три североамериканские страны в зону свободной торговли.