ента новостей

20:31
Трамп откладывает введение тарифов для Мексики
20:15
Албания закрывает TikTok на год из-за опасений по поводу насилия среди детей
16:16
Ян Непомнящий стал победителем шахматного турнира «Аэрофлот Опен», на котором отличились петербуржцы: Матлаков занял 4-е место, Лобанов – 5-е, Гоганов – 7-е
15:36
В СПб начнет работать программа для молодых инноваторов
15:14
Появились фейковые сайты с цветами на 8 Марта
15:03
С 8 марта в трех районах Петербурга закроют движение транспорта
14:47
В Ленинградской области создан Морской совет
13:16
Выставка «ЧЕЛОВЕК – ГОРОД – СТРАНА»
13:12
В Сосново задержали наркоплантатора
11:01
На улице Оптиков рейсовый автобус сбил пенсионерку
10:34
В ДТП на Ленинском проспекте пострадала 15-летняя пассажирка «Хендай Солярис»
10:29
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Димитрова
10:22
Полицейские поймали «дропа», мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Дыбенко
10:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
09:57
В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Морской набережной
08:04
В Петербурге модернизируют лифтовое хозяйство
08:03
Время собирать клюкву!
02:48
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после двух ничьих в 7-м и 8-м турах «Аэрофлот Опен – 2025» набрал 6 очков, на пол-очка больше – только у Яна Непомнящего
19:44
В Ленобласти пройдёт фестиваль мотоциклетного спорта «Мото Драйв»
19:33
В городе-побратиме Санкт-Петербурга - Мариуполе росгвардейцы навестили 105-летнего участника советской-финской и Великой Отечественной войн
18:42
СКА удалось победить ЦСКА в овертайме: автором решающей шайбы стал защитник Никишин
12:31
На Полюстровском проспекте иномарка сбила 17-летнего электросамокатчика
12:23
В Петербурге создали алкозамки для безопасности на дорогах
12:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова
11:58
В Госдуме осудили YouTube за игнорирование требований РКН
11:37
Полицейские поймали 17-летнюю карманницу из Тосно
10:41
Администратор в сауне на Межевом канале устроил поножовщину
09:48
В Гатчине мужчина выстрелил из пневматики по балкону соседа
09:40
В Ленобласти пенсионер на иномарке погиб в ДТП с грузовиком
09:35
Стрелка на Кронверкском проспекте обнаружили мертвым в разыскиваемом автомобиле
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Трамп откладывает введение тарифов для Мексики

Трамп откладывает введение тарифов для Мексики

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Reuters
Трамп заявил, что Мексике не придется платить пошлины на товары USMCA до 2 апреля

Президент Дональд Трамп в четверг объявил о почти месячной отсрочке введения тарифов на все товары из Мексики, на которые распространяется действие договора о свободной торговле USMCA, что является значительным отступлением от подписанного администрацией экономического плана, который потряс рынки, предприятия и потребителей.

Министр торговли Говард Лутник также заявил в четверг, что Трамп, вероятно, позже в тот же день объявит о месячной отсрочке всех канадских тарифов. Но переговоры продолжались, и оставалось неясным, будет ли в конечном итоге достигнута сделка, сообщил СМИ высокопоставленный источник в канадском правительстве.

“После разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум я согласился, что Мексика не будет обязана платить пошлины на все, что подпадает под действие Соглашения USMCA”, - написал Трамп в социальной сети Truth Social в четверг после телефонного разговора с президентом Мексики. 

Он сказал, что введение тарифов будет отложено до 2 апреля. USMCA - это соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, заключенное Трампом во время его первого президентского срока, которое превращает три североамериканские страны в зону свободной торговли.

“Я сделал это в качестве уступки и из уважения к президенту Шейнбауму. Наши отношения были очень хорошими, и мы вместе усердно работаем на границе, как с точки зрения пресечения нелегального въезда иностранцев в Соединенные Штаты, так и с точки зрения прекращения употребления фентанила ”, - добавил Трамп. “Спасибо президенту Шейнбауму за ваш напряженный труд и сотрудничество!”
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-11-2024, 08:19
Трамп дает положительные сигналы?
27-01-2023, 12:08
Трамп против войны
13-08-2024, 09:37
Трамп надеется сохранить хорошие взаимоотношения с Путиным
5-12-2024, 09:41
Трамп начал угрожать БРИКС
25-05-2017, 10:13
Противоречивый Трамп
2-06-2023, 10:31
Полиция Мексики обнаружила 45 сумок с человеческими останками

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:01
На улице Оптиков рейсовый автобус сбил пенсионерку
Сегодня, 10:34
В ДТП на Ленинском проспекте пострадала 15-летняя пассажирка «Хендай Солярис»
Вчера, 12:31
На Полюстровском проспекте иномарка сбила 17-летнего электросамокатчика
Вчера, 09:40
В Ленобласти пенсионер на иномарке погиб в ДТП с грузовиком
Наверх