Трамп откладывает введение тарифов для Мексики

Президент Дональд Трамп в четверг объявил о почти месячной отсрочке введения тарифов на все товары из Мексики, на которые распространяется действие договора о свободной торговле USMCA, что является значительным отступлением от подписанного администрацией экономического плана, который потряс рынки, предприятия и потребителей.

Министр торговли Говард Лутник также заявил в четверг, что Трамп, вероятно, позже в тот же день объявит о месячной отсрочке всех канадских тарифов. Но переговоры продолжались, и оставалось неясным, будет ли в конечном итоге достигнута сделка, сообщил СМИ высокопоставленный источник в канадском правительстве.

“После разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум я согласился, что Мексика не будет обязана платить пошлины на все, что подпадает под действие Соглашения USMCA”, - написал Трамп в социальной сети Truth Social в четверг после телефонного разговора с президентом Мексики.

Он сказал, что введение тарифов будет отложено до 2 апреля. USMCA - это соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, заключенное Трампом во время его первого президентского срока, которое превращает три североамериканские страны в зону свободной торговли.