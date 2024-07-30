Индийские спасатели ищут выживших после оползней в Керале, унесших жизни десятков человек

Спасательная операция проводится в южном индийском штате Керала после того, как крупные оползни в северо-восточном районе Ваянад убили по меньшей мере 57 человек и ранили еще сотни, сообщили официальные лица во вторник.

По крайней мере, два оползня обрушились на Ваянад ранним утром во вторник, затронув около тысячи человек, сообщил прессе А. К. Сасиндран, министр лесов и дикой природы штата.

Спасатели на месте оползня, покрытом грязью и поваленными деревьями, унесли тела в брезенте и помогли жителям добраться до безопасного места, пока лил дождь.

Армия была отправлена, чтобы помочь спасти 250 человек, которые оказались в затруднительном положении в деревне после обрушения моста, сообщил комиссар управления по борьбе со стихийными бедствиями штата.

Национальные и государственные силы спасения при стихийных бедствиях и пожарные службы Кералы также участвуют в спасательных операциях, сообщил премьер-министр Манодж, пресс-секретарь главного министра Кералы.

На данный момент спасены по меньшей мере 250 человек, сообщил Press Trust of India местный министр.

Сильный дождь создал опасные условия для спасателей, которые пытались оценить весь масштаб катастрофы, а деревья и обломки загораживали доступ к дорогам.

Руководитель больницы доктора Мупена в деревне Мепадди сообщил, что в больнице не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

На данный момент поступило 73 пациента, сказал доктор Манодж Нараяна. Восемь пациентов из этих пациентов на момент прибытия скончались, еще восемь находятся в отделении интенсивной терапии, двое - в критическом состоянии.