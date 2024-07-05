Лейбористская партия побеждает на выборах в Великобритании

Лейбористы в Великобритании получили 326 мест – решающее число, которое обеспечивает им парламентское большинство и гарантирует, что Кейр Стармер станет премьер-министром в ближайшие часы.

Уходящий премьер-министр и лидер Консервативной партии Риши Сунак признал свое поражение, сказав людям на подсчете голосов, сидя на своем месте: «Мне очень жаль».

«Лейбористская партия победила на всеобщих выборах», — сказал Сунак, добавив, что он позвонил Стармеру, чтобы поздравить его и признать победу на выборах.

Эта веха знаменует конец одной эпохи и начало другой; Консерваторы правили Британией 14 лет, но лейбористы отстранили их от власти впервые с 1997 года.

Пять лет назад, когда Тори получили подавляющее большинство, этот момент казался немыслимым. Но Стармер изменил свою партию, в то время как консерваторы развалились, переходя от скандала к скандалу и дважды меняя своего лидера после того голосования.

Лейбористы стремятся получить огромное большинство, которое сделает Стармера влиятельным премьер-министром. В пятницу он отправится в Букингемский дворец, чтобы официально взять под свой контроль страну.