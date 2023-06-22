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Питерец.ру » События в мире » 31 человек погиб в результате взрыва газа в барбекю-ресторане в Китае

31 человек погиб в результате взрыва газа в барбекю-ресторане в Китае

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере 31 человек погиб и семеро получили ранения в Китае в результате взрыва газа в ресторане барбекю

По меньшей мере 31 человек погиб и семеро получили ранения в китайском городе Иньчуань на северо-западе региона Нинся в результате взрыва газа в ресторане барбекю в среду вечером, сообщают государственные СМИ.

По данным государственной телекомпании CCTV, взрыв был вызван утечкой из баллона со сжиженным газом внутри ресторана и произошел около 20 часов 40 минут.

Среди семи пострадавших один человек все еще находится в критическом состоянии. Остальные шестеро лечатся в больнице с легкими травмами, ожогами и порезами стекла.

По данным государственных СМИ, местные пожарные направили на место происшествия 20 автомобилей и более 100 человек, а поисково-спасательные работы продолжались до 4 часов утра четверга.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, видно поврежденное здание с почерневшим фасадом, обломками на земле и дымом в воздухе. Видно, как пожарные поднимаются на второй этаж по лестнице и вытаскивают людей на носилках.

Опросы полиции и пожарных на месте происшествия показали, что два сотрудника ресторана почувствовали запах газа примерно за час до взрыва, говорится в заявлении правительства Иньчуаня, размещенном в Интернете в четверг.

Согласно заявлению, двое сотрудников обнаружили, что клапан бензобака сломан, и отправили другого сотрудника, чтобы купить новый. Взрыв произошел во время замены клапана.

Как сообщают государственные СМИ, ресторан расположен на оживленной улице.

По сообщению государственных СМИ China Youth Daily, полиция задержала девять человек и заморозила их активы, в том числе управляющего рестораном, сотрудников и акционеров.

Китайский лидер Си Цзиньпин назвал инцидент «душераздирающим» и сказал, что это «глубокий урок», сообщила в четверг государственная телекомпания CCTV.

Си Цзиньпин добавил, что необходимо оказать помощь раненым и семьям погибших, а также как можно скорее выяснить причину аварии. Он также поручил соответствующим государственным органам провести проверку рисков безопасности и усилить надзор за безопасностью в ключевых секторах, сообщает CCTV.

Инцидент произошел незадолго до того, как в Китае начался трехдневный национальный государственный праздник, с четверга по субботу, посвященный Празднику лодок-драконов.

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