Франция запретит курение на пляжах и в общественных парках, заявил во вторник министр здравоохранения страны, представив ряд мер, поскольку правительство стремится предотвратить 75 000 смертей, связанных с табаком, в год.

Эти меры — часть правительственного плана по борьбе с курением — направлены на создание «поколения, свободного от табака, к 2032 году».

Выступая на пресс-конференции во вторник, министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заявил, что курение на пляжах, в общественных парках, лесах и некоторых других общественных местах, в том числе рядом со школами, вскоре будет запрещено во Франции.

Министр не назвал точных сроков, но в беседе с BFMTV, филиалом CNN, он намекнул, что людям могут грозить штрафы уже в следующем году.

Руссо также объявил о постепенном повышении цен на сигареты, заявив, что пачка будет стоить 12 евро (13 долларов США) в 2025 году и 13 евро (14 долларов США) к 2027 году.

В сентябре Франция уже заявила, что запретит одноразовые электронные сигареты.