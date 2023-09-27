ента новостей

10:30
В Волхове задержали подозреваемого в нападении на старушку
10:25
В Мурино задержали ранее судимого по подозрению в грабеже
10:22
В Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в грабеже
10:17
В Петербурге задержали 60-летнего мужчину, обманувшего 89-летнюю пенсионерку
09:52
Выплату компенсаций жертвам утечек поддержали в правительстве
09:47
В Ленобласти иномарка въехала в опору рекламного щита, водитель погиб
09:29
По меньшей мере 100 человек погибли в результате пожара на свадьбе в Ираке
01:44
Депутат-коммунист из Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Звонков собирается возглавить Всеволжский район
00:07
«СКА-1946» удалось обыграть «Русских Витязей» со счётом 6:3, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» разделалась в Бобруйске с лидером таблицы МХЛ
19:47
В Кронштадте Музей военно-морской славы в кластере «Остров фортов» принял XXVII Слет юных моряков
18:40
«СКА-Нева» проиграла в Воскресенске «Химику» со счётом 2:4, пропустив три шайбы уже к 26-й минуте
16:41
Депутаты предложили внести в список наркотических средств спирт 1,4-бутандиол
16:36
Выставка «Горел асфальт»
15:57
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей»
15:54
На «Игора Драйв» пройдут соревнования для автолюбителей
15:46
В Петербурге начала работу конференция по освоению энергетических ресурсов Арктики
12:06
В Янино задержали подозреваемого в хищении «мобильника» у школьника
12:00
В Приморском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток
11:52
В Ломоносове пенсионерка лишилась пости 8 млн рублей после общения с телефонными мошенниками
09:27
В Отрадном безработный мужчина пытался выбросить знакомую с балкона
09:20
Межрегиональные форумы по развитию единоборств в Петербурге станут ежегодными
09:17
Музей Корабелки стал победителем конкурса «Корпоративный музей»
18:07
Большой успех волейбольной «Ленинградки» - команда Александра Кашина сыграла в финале «Кубка Столетия», где уступила московскому «Динамо» 1–3
17:40
Триумф петербургских клубов в 10-м туре второй лиги: дубль «Зенита», «Динамо» и «Звезда» выиграли свои матчи с общим счётом 10:0
17:21
СКА победил «Адмирал» во Владивостоке на фоне слухов о переезде голкипера «Моряков» Серебрякова в Санкт-Петербург
14:10
В Доме молодежи состоится концертное мероприятие в рамках Инклюзивного фестиваля детского творчества «Два крыла!»
12:41
Прокуратура Всеволожска защитила жилищные права пенсионера
12:24
В России будет выпущен антишпионский смартфон
12:17
Фотовыставка Александра Малькевича «Донбасс: война и мир глазами очевидца»
12:13
В Санкт-Петербурге стартует молодежный конкурс на создание логотипа к 30-летию парламента города
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » По меньшей мере 100 человек погибли в результате пожара на свадьбе в Ираке

По меньшей мере 100 человек погибли в результате пожара на свадьбе в Ираке

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
В результате пожара на свадьбе на севере Ирака погибли по меньшей мере 100 человек и еще 150 получили ранения.

По данным иракского государственного информационного агентства INA со ссылкой на местные власти, в результате пожара на свадьбе на севере Ирака погибли по меньшей мере 100 человек и еще 150 получили ранения.

По данным Гражданской обороны Ирака, катастрофа в районе Хамдания на северо-востоке провинции Ниневия была вызвана фейерверками, свечами и другими материалами, использованными во время свадебного торжества.

Губернатор Ниневии Наджм аль-Джубури сообщил иракскому государственному информационному агентству INA, что раненые были переведены в больницы Ниневии и Курдистана.

«Окончательного подсчета погибших и раненых пока нет», — сказал Аль-Джубури, сообщает INA.

На видео видно, как из свадебного зала Аль-Хейтам поднимается густой дым, а снаружи собираются толпы людей и машины скорой помощи.

Гость на свадьбе сообщил местным СМИ, что жених и невеста живы, но опустошены.

«Жених и невеста в порядке. Я только что был с ними, но их состояние ужасно из-за того, что случилось с людьми здесь», — рассказал гость частному иракскому каналу Alawla TV.

По данным Гражданской обороны Ирака, свадебный зал, где вспыхнул пожар, был покрыт легковоспламеняющимися панелями Ecobond, что нарушило требования инструкций по безопасности, сообщает ANI.

«Пожар привел к обрушению частей зала в результате использования легковоспламеняющихся недорогих строительных материалов, которые разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара», — говорится в заявлении Гражданской обороны.

Согласно заявлению его канцелярии, премьер-министр Мухаммед Шиа аль-Судани поручил своему кабинету оказать помощь пострадавшим от пожара.

По данным его офиса и INA, иракский лидер связался по телефону с губернатором Ниневии по поводу инцидента и приказал провести полную мобилизацию для оказания помощи пострадавшим.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-06-2022, 13:09
В результате пожара на контейнерном складе в Бангладеш погибли 37 человек
16-05-2023, 09:39
По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в общежитии в столице Новой Зеландии
4-08-2023, 11:00
По меньшей мере 14 человек ранены в результате поножовщины и тарана автомобиля недалеко от Сеула
7-08-2023, 09:43
По меньшей мере 30 человек погибли, 67 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Пакистане
23-08-2023, 09:45
16 человек погибли и 36 получили ранения в результате крушения автобуса с мигрантами и местными жителями в Мексике
29-01-2023, 14:51
Сотни ранены, трое погибли в результате землетрясения в Иране

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 09:47
В Ленобласти иномарка въехала в опору рекламного щита, водитель погиб
0
109
Вчера, 12:00
В Приморском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток
0
221
24-09-2023, 10:45
На Малой Карпатской автомбиль «ВАЗ-21114» сбил 12-летнего пешехода
0
254
24-09-2023, 10:41
В Ленобласти в массовом ДТП пострадала 7-летняя пассажирка "Рено"
Наверх