По меньшей мере 100 человек погибли в результате пожара на свадьбе в Ираке

По данным иракского государственного информационного агентства INA со ссылкой на местные власти, в результате пожара на свадьбе на севере Ирака погибли по меньшей мере 100 человек и еще 150 получили ранения.
По данным Гражданской обороны Ирака, катастрофа в районе Хамдания на северо-востоке провинции Ниневия была вызвана фейерверками, свечами и другими материалами, использованными во время свадебного торжества.
Губернатор Ниневии Наджм аль-Джубури сообщил иракскому государственному информационному агентству INA, что раненые были переведены в больницы Ниневии и Курдистана.
На видео видно, как из свадебного зала Аль-Хейтам поднимается густой дым, а снаружи собираются толпы людей и машины скорой помощи.
Гость на свадьбе сообщил местным СМИ, что жених и невеста живы, но опустошены.
По данным Гражданской обороны Ирака, свадебный зал, где вспыхнул пожар, был покрыт легковоспламеняющимися панелями Ecobond, что нарушило требования инструкций по безопасности, сообщает ANI.
Согласно заявлению его канцелярии, премьер-министр Мухаммед Шиа аль-Судани поручил своему кабинету оказать помощь пострадавшим от пожара.
По данным его офиса и INA, иракский лидер связался по телефону с губернатором Ниневии по поводу инцидента и приказал провести полную мобилизацию для оказания помощи пострадавшим.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.