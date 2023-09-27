По меньшей мере 100 человек погибли в результате пожара на свадьбе в Ираке

По данным иракского государственного информационного агентства INA со ссылкой на местные власти, в результате пожара на свадьбе на севере Ирака погибли по меньшей мере 100 человек и еще 150 получили ранения.

По данным Гражданской обороны Ирака, катастрофа в районе Хамдания на северо-востоке провинции Ниневия была вызвана фейерверками, свечами и другими материалами, использованными во время свадебного торжества.

Губернатор Ниневии Наджм аль-Джубури сообщил иракскому государственному информационному агентству INA, что раненые были переведены в больницы Ниневии и Курдистана.

«Окончательного подсчета погибших и раненых пока нет», — сказал Аль-Джубури, сообщает INA.

На видео видно, как из свадебного зала Аль-Хейтам поднимается густой дым, а снаружи собираются толпы людей и машины скорой помощи.

Гость на свадьбе сообщил местным СМИ, что жених и невеста живы, но опустошены.

«Жених и невеста в порядке. Я только что был с ними, но их состояние ужасно из-за того, что случилось с людьми здесь», — рассказал гость частному иракскому каналу Alawla TV.

По данным Гражданской обороны Ирака, свадебный зал, где вспыхнул пожар, был покрыт легковоспламеняющимися панелями Ecobond, что нарушило требования инструкций по безопасности, сообщает ANI.

«Пожар привел к обрушению частей зала в результате использования легковоспламеняющихся недорогих строительных материалов, которые разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара», — говорится в заявлении Гражданской обороны.

Согласно заявлению его канцелярии, премьер-министр Мухаммед Шиа аль-Судани поручил своему кабинету оказать помощь пострадавшим от пожара.

По данным его офиса и INA, иракский лидер связался по телефону с губернатором Ниневии по поводу инцидента и приказал провести полную мобилизацию для оказания помощи пострадавшим.