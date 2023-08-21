Кандидат от борьбы с коррупцией Бернардо Аревало побеждает на президентских выборах в Гватемале.

Кандидат по борьбе с коррупцией Бернардо Аревало от прогрессивной партии Movimiento Semilla, похоже, победил на президентских выборах в Гватемале в воскресенье, победив бывшую первую леди Сандру Торрес в гонке, омраченной опасениями отступления от демократии.

Согласно официальным данным Верховного избирательного суда, при подсчете более 95% бюллетеней Аревало получил 59,1% голосов по сравнению с 36,1% Торреса.

Это ошеломляющая победа бывшего дипломата, который вдохнул новую жизнь в гонку, раздираемую спорами после того, как государство дисквалифицировало кандидатов от оппозиции, выступавших против коррупции, что вызвало обеспокоенность со стороны правозащитных групп и западных союзников.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи поздравил Аревало с его победой в посте на X, заявив, что он «направит приглашение начать упорядоченный переход на следующий день после того, как результаты станут официальными».

Левоцентристский политик Аревало воспользовался широким общественным недовольством своими обещаниями обуздать преступность и коррупцию, решить проблему недоедания и обеспечить экономический рост в стране с одним из самых высоких уровней неравенства в регионе.

Достижение этих целей будет непростым для Аревало, чей отец был первым демократически избранным президентом страны, поскольку Конгресс будет в значительной степени контролироваться партиями истеблишмента, включая Национальное единство эсперансы Торреса.