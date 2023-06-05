Кэтлин Фолбигг: мать, которая отсидела 20 лет за убийство своих четверых детей, помилована

Женщина, серийная убийца в Австралии, была помилована после того, как отсидела 20 лет за решеткой за убийство своих четверых детей, что, по-видимому, является одной из самых серьезных судебных ошибок в стране.

Генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Майкл Дейли вмешался и приказал освободить Кэтлин Фолбигг на основании предварительных результатов расследования, в ходе которого были обнаружены «обоснованные сомнения» в ее виновности во всех четырех случаях смерти.

Дейли сказал на пресс-конференции в понедельник, что он разговаривал с губернатором и рекомендовал безоговорочное помилование, которое было предоставлено, и что она будет освобождена из исправительного центра Кларенса в тот же день.

«Это было ужасным испытанием для всех, кого это касается, и я надеюсь, что наши сегодняшние действия могут положить конец этому 20-летнему делу», — сказал Дейли, добавив, что он проинформировал Крейга Фолбигга, отца младенцев, о своем решении. «Это будет тяжелый день для него», — сказал он.

Кэтлин Фолбигг была заключена в тюрьму в 2003 году по трем пунктам обвинения в убийстве и одному в непредумышленном убийстве после смерти ее четырех детей в течение десяти лет с 1989 года. В каждом случае она была человеком, который нашел их тела, хотя не было никаких вещественных доказательств того, что она стали причиной их смерти.

Вместо этого присяжные опирались на довод обвинения о том, что шансы четырех младенцев из одной семьи умереть естественной смертью в возрасте до 2 лет настолько малы, что их можно сравнить с полетом свиней.



