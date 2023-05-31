ента новостей

11:26
В Волхове школьник попал под колеса иномарки
11:18
В центре Петербурга пожилой охранник детского учреждения развращал 12-летнюю девочку
11:00
В деревне Буяницы сгорел частный деревянный дом
10:51
Госдума приняла закон о конфискации имущества у интернет-мошенников
10:47
Работы по замене деформационного шва на путепроводе в составе федеральной трассы Р-23 завершены досрочно
09:43
Северная Корея заявила о неудачном запуске спутника и планирует повторить попытку
09:31
Во Всеволожске произошел взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже
09:18
Волонтеры Победы сопроводят Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
21:46
В Ленобласти легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
21:36
В Петербурге обновлены нормативы выкупа жилья для очередников
21:29
Председатель ЗакС Александр Бельский встретился со студентами СПбГУ
21:24
Обещания Александра Беглова о поставке новых вагонов метро к 320-летию Петербурга оказались пустыми
20:49
Российский теннисист Даниил Медведев провалился на «Роллан Гаррос», в первом же круге проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии
20:15
Арсений Грицюк перешёл в СКА, а вот Игорь Ожиганов и Никита Гусев могут оказаться в московском «Динамо»
19:41
Депутат Госдумы Олег Нилов провёл заседание фракции «Справедливая Россия – За Правду» с участием министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова
18:25
Вечеринка «Морская»
16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
16:27
Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023
16:04
Петербургских школьников учат кибербезопасности
15:48
В 10 районах Петербурга обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы
14:24
Выставка «Каракули. Линии и эмоции»
13:28
В День защиты детей Крымский детский хоспис проведет благотворительный онлайн-аукцион
13:11
Сложная геометрическая игра: какой будет сцена «Алых парусов-2023»
12:26
Разводку моста через Свирь перенесли по просьбе судовладельца
11:56
В Ленобласти открылись центры реабилитации участников СВО
10:38
В Ленобласти задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона
10:33
В Невском районе задержан подозреваемый в ночной поножовщине
10:22
В Петербурге рецидивистка стащила банковскую карту у пенсионера
10:15
На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки
10:12
В Колпино задержан подозреваемый в краже с поджогом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Северная Корея заявила о неудачном запуске спутника и планирует повторить попытку

Северная Корея заявила о неудачном запуске спутника и планирует повторить попытку

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Попытка Северной Кореи запустить военный разведывательный спутник в космос потерпела неудачу

Попытка Северной Кореи запустить военный разведывательный спутник в космос потерпела неудачу в среду, когда вышла из строя вторая ступень ракеты, сообщило государственное Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК), добавив, что Пхеньян планировал провести второй запуск как можно скорее.

«Новая ракета-носитель «Чоллима-1» потерпела крушение в Западном море, так как потеряла тягу из-за нештатного запуска двигателя на 2-й ступени после отделения 1-й ступени во время нормального полета», — говорится в сообщении ЦТАК.

В отчете говорится, что «надежность и стабильность новой системы двигателя» были «низкими», а используемое топливо «нестабильным», что привело к провалу миссии.

Национальное агентство космического развития Северной Кореи заявило, что «в срочном порядке» проведет расследование сбоя и проведет еще один запуск после новых испытаний, сообщает ЦТАК.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что около 8:05 утра он обнаружил объект, предположительно являющийся частью того, что Северная Корея называет своей космической ракетой-носителем, в море примерно в 200 километрах (125 миль) к западу от острова Эочхон.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-03-2023, 09:18
Северная Корея запускает ракеты с подводных лодок в преддверии крупнейших за последние годы военных учений США и Южной Кореи
19-02-2023, 12:12
Северная Корея заявила, что провела внезапные испытания межконтинентальных баллистических ракет
20-10-2021, 11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
17-01-2022, 12:34
Северная Корея провела четвертое испытание ракет за месяц
20-01-2022, 12:51
Северная Корея заявила, что пересмотрит свой мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности
25-09-2022, 12:35
Северная Корея запустила баллистическую ракету по водам у восточного побережья Корейского полуострова

Происшествия на дорогах

0
9
Сегодня, 11:26
В Волхове школьник попал под колеса иномарки
0
114
Вчера, 21:46
В Ленобласти легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
0
99
Вчера, 16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
0
107
Вчера, 09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
Наверх