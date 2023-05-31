Северная Корея заявила о неудачном запуске спутника и планирует повторить попытку

Попытка Северной Кореи запустить военный разведывательный спутник в космос потерпела неудачу в среду, когда вышла из строя вторая ступень ракеты, сообщило государственное Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК), добавив, что Пхеньян планировал провести второй запуск как можно скорее.

«Новая ракета-носитель «Чоллима-1» потерпела крушение в Западном море, так как потеряла тягу из-за нештатного запуска двигателя на 2-й ступени после отделения 1-й ступени во время нормального полета», — говорится в сообщении ЦТАК.

В отчете говорится, что «надежность и стабильность новой системы двигателя» были «низкими», а используемое топливо «нестабильным», что привело к провалу миссии.

Национальное агентство космического развития Северной Кореи заявило, что «в срочном порядке» проведет расследование сбоя и проведет еще один запуск после новых испытаний, сообщает ЦТАК.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что около 8:05 утра он обнаружил объект, предположительно являющийся частью того, что Северная Корея называет своей космической ракетой-носителем, в море примерно в 200 километрах (125 миль) к западу от острова Эочхон.