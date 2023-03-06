Пожар в лагере беженцев рохинджа в Бангладеш оставил тысячи людей без крова

В воскресенье в лагере беженцев рохинджа в южном районе Бангладеш Кокс-Базар произошел сильный пожар, в результате чего около 12 000 человек остались без крова, сообщил CNN местный суперинтендант полиции Мохаммад Махфузул Ислам.

По словам Ислама, во второй половине дня в лагере беженцев Кутупалонг огонь уничтожил около 2000 хижин, прежде чем его удалось взять под контроль.

О пострадавших пока не сообщается, сказал он, добавив, что причина возгорания еще не установлена, но ведется расследование.

Он добавил, что власти работают с международными и местными гуманитарными организациями, чтобы обеспечить продовольствием и временным убежищем тех, кто потерял дома.

«Мы позаботимся о том, чтобы никто не спал под открытым небом. Все получат временное убежище», — сказал Ислам, а общественные центры и мечети предоставляют жилье пострадавшим от пожара.

Было сожжено 90 объектов, включая больницы и учебные центры, сообщило в воскресенье бангладешское отделение агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН.

«Добровольцы из числа беженцев-рохинджа, обученные тушению пожаров, и местные пожарные службы контролируют огонь», — говорится в другом твите.

Гуманитарная организация Save the Children заявила, что воскресный пожар стал «ужасным напоминанием о том, что детей, застрявших в лагерях в Кокс-Базаре, ждет мрачное будущее».

Международная организация ООН по миграции (МОМ) в Бангладеш сообщила в социальных сетях, что «они оценивают потребности людей в оказании поддержки».

Воскресный пожар знаменует собой один из самых крупных пожаров, охвативших лагерь за последние годы.

Приблизительно 1 миллион членов мусульманского меньшинства рохинджа без гражданства живут в том, что многие считают одним из крупнейших в мире лагерей беженцев после бегства от жестокой кампании убийств и поджогов со стороны вооруженных сил Мьянмы.